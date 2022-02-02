ماجد المالكي يشارك في ندوة الإعلام الرياضي بمعرض الكتاب

يشارك الإعلامي ماجد المالكي، في ندوة عن الإعلام الرياضي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، متحدثًا عن دور الإعلام الرياضي في توعية وتثقيف المشجعين ومحبي الرياضة، ومن المقرر أن يتحدث أيضًا عن كأس العالم 2022 وحظوظ المنتخبات العربية في البطولة.

وقال ماجد خلال كلمته بالندوة، إن الإعلام الرياضي له دور كبير في تثقيف وتوعية محبي الرياضة على المستوى المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإعلام برز مؤخرًا وذاع صيته نتيجة اهتمام العديد من المواطنين بمتابعة الرياضات المحلية والعالمية خاصة رياضة كرة القدم.

وأضاف أن هذا الاهتمام الجماهيري، ألقى على كاهل الإعلام الرياضي ومقدميه، مسئولية كبيرة، تتمثل في ضرورة مواكبة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية سواء كانت محلية أو دولية والإلمام بكافة المعلومات والأخبار الخاصة بها، وذلك لإطلاع المشاهد عليها وإشباع رغبته واهتمامه الرياضي.

وتطرق إلى الحديث عن كأس العالم 2022، متوقعًا أن تشهد هذه النسخة منافسات قوية من قبل المنتخبات العربية، خاصة في ظل الأداء القوي والمشرف الذي قدمته هذه المنتخبات في كأس العرب وبطولة الأمم الإفريقية، مشيدًا بأداء منتخب مصر، الذي يحظى بحظوظ مرتفعة في كأس العالم.

كما أشاد بمستوى تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 53، داعيًا المشاركين في المعرض إلى تنمية ثقافتهم الكروية وشراء الكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الرياضات المختلفة.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».