روسيا تسجل 678 وفاة و141 ألف إصابة بكورونا

أعلن المركز الروسي المعني برصد ومكافحة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 678 حالة وفاة و141833 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشار المركز في إيجازه اليومي بشأن الوضع الوبائي في روسيا، إلى أن ما الحصيلة التراكمية للإصابات ارتفعت إلى 12 مليونا و128796 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 332690.

ولفت المركز إلى تماثل 48426 مريضا للشفاء خلال نفس القترة، ليصل مجموع المتعافين إلى 10 ملايين و337008 إشخاص.

وكانت روسيا سجلت أمس الثلاثاء، 663 حالة وفاة و125836 إصابة بالفيروس، مقابل شفاء 40301 مصابا.

هذا وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ890 ألفا و770 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ628 ألفا و356 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 496 ألفا و242 وفاة.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.