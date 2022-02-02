الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استجواب زوجة والد طفلة قتلها عمها بعد الاعتداء عليها بالضرب في بولاق

طفلة
طفلة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، باستدعاء زوجة والد طفلة قتيلة على يد عمها داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور لاستجوابها.

واستجوب رجال المباحث شهود وذكروا أن المتهم اعتدى على الطفلة بالضرب مما أسفر عن إلحاق عدة إصابات بها وفارقت الحياة متأثرة بتلك الإصابات، ونفت تورطها في ارتكاب الجريمة.

وذكروا أن والد الطفلة المقيم بأمريكا، كلف شقيقه بمتابعة بناته الثلاث، واستذكار الدروس لهن، وأنه كان يتعامل معهن بقسوة، ويعتدي عليهن بالضرب، وفور ارتكابه الجريمة وتأكده من وفاة الطفلة البالغة من العمر 13 سنة فر هاربًا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وفاة طفلة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبمناظرة جثة الطفلة البالغة من العمر نحو 13 سنة، تبين وجود إصابات نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عم الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب، بسبب عدم استذكارها الدروس، مما أسفر عن إصابتها بحالة إعياء لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة في الجيزة حادث مقتل طفلة استجواب زوجة منطقة بولاق الدكرور إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

فلسطين: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33