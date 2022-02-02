استجواب زوجة والد طفلة قتلها عمها بعد الاعتداء عليها بالضرب في بولاق

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، باستدعاء زوجة والد طفلة قتيلة على يد عمها داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور لاستجوابها.

واستجوب رجال المباحث شهود وذكروا أن المتهم اعتدى على الطفلة بالضرب مما أسفر عن إلحاق عدة إصابات بها وفارقت الحياة متأثرة بتلك الإصابات، ونفت تورطها في ارتكاب الجريمة.

وذكروا أن والد الطفلة المقيم بأمريكا، كلف شقيقه بمتابعة بناته الثلاث، واستذكار الدروس لهن، وأنه كان يتعامل معهن بقسوة، ويعتدي عليهن بالضرب، وفور ارتكابه الجريمة وتأكده من وفاة الطفلة البالغة من العمر 13 سنة فر هاربًا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وفاة طفلة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبمناظرة جثة الطفلة البالغة من العمر نحو 13 سنة، تبين وجود إصابات نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عم الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب، بسبب عدم استذكارها الدروس، مما أسفر عن إصابتها بحالة إعياء لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.