الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية

ضبط مخالفات لعدم
ضبط مخالفات لعدم ارتداء الكمامات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 7656 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7611 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك في إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط وزارة الداخلية الكمامات الواقية الإجراءات القانونية اتخاذ الغرامة المقررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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