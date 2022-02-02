الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: من الضروري توعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المعاصرة

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية توعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة والعمل على نبذ العنف والقضاء على العادات والتقاليد السيئة بالمجتمع بكافة الطرق الممكنة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات من الأزهر ولجان المصالحات وبيت العائلة المصرية وكبار العائلات والقيادات الطبيعية في المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم أي فعاليات أو أنشطة تسهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بمراكز وقرى المحافظة مشيداً بدور لجان المصالحات بمراكز وقرى المحافظة في خدمة المجتمع واستخدام الأساليب العلمية والمجتمعية تجاه هذه القضية الهامة والعمل على البناء والتعمير والقضاء على العادات والتقاليد الضارة بالمجتمع.

محافظ يلتقي بمديري الوعظ والارشاد والمنطقة الأزهرية (2)
اجتماع محافظ أسيوط

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور خلف علي عمار مدير عام الوعظ والدعوة ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط، والدكتور علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بأسيوط.

محافظ يلتقي بمديري الوعظ والارشاد والمنطقة الأزهرية (2)
اجتماع محافظ أسيوط

وقال محافظ أسيوط أن سيتم عقد اجتماع موسع مع اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف فرع أسيوط وجميع أعضاء اللجنة فى كافة المراكز لعرض ماتم إنجازه فى المرحلة السابقة وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع منطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوى الأزهرية بأسيوط لافتاً إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود المجتمعية بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في القضاء على الظواهر السلبية وتغيير ثقافة المجتمع بالصعيد والعمل على تحقيق وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف تنظيم المبادرات والفعاليات وإرسال قوافل التوعية فى القرى والنجوع عن طريق وعاظ الأزهر الشريف فى القرى والمركز خاصة في القضايا والمشكلات المعاصرة مثل قضايا المياه والترشيد وتنظيم الأسرة والعصبية والعنف والثأر والتفكك الاسرى والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق في نفوس المجتمع للحفاظ على أمن المجتمع والعمل على نشر قيم المواطنة والانتماء للوطن والمحافظة على صحة الإنسان والقضاء على الإشاعات الكاذبة.

محافظ يلتقي بمديري الوعظ والارشاد والمنطقة الأزهرية (1)
اجتماع محافظ أسيوط
اسيوط محافظة المواطنين محافظ أسيوط اللجنة العليا تذليل العقبات المجتمع المدنى التنمية المستدامة لجنة الفتوى توعية المواطنين اللواء عصام سعد المشاركة المجتمعية خدمة المجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

فلسطين: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33