محافظ أسيوط: من الضروري توعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المعاصرة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية توعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة والعمل على نبذ العنف والقضاء على العادات والتقاليد السيئة بالمجتمع بكافة الطرق الممكنة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات من الأزهر ولجان المصالحات وبيت العائلة المصرية وكبار العائلات والقيادات الطبيعية في المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم أي فعاليات أو أنشطة تسهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بمراكز وقرى المحافظة مشيداً بدور لجان المصالحات بمراكز وقرى المحافظة في خدمة المجتمع واستخدام الأساليب العلمية والمجتمعية تجاه هذه القضية الهامة والعمل على البناء والتعمير والقضاء على العادات والتقاليد الضارة بالمجتمع.

اجتماع محافظ أسيوط

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور خلف علي عمار مدير عام الوعظ والدعوة ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط، والدكتور علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بأسيوط.

اجتماع محافظ أسيوط

وقال محافظ أسيوط أن سيتم عقد اجتماع موسع مع اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف فرع أسيوط وجميع أعضاء اللجنة فى كافة المراكز لعرض ماتم إنجازه فى المرحلة السابقة وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع منطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوى الأزهرية بأسيوط لافتاً إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود المجتمعية بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في القضاء على الظواهر السلبية وتغيير ثقافة المجتمع بالصعيد والعمل على تحقيق وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف تنظيم المبادرات والفعاليات وإرسال قوافل التوعية فى القرى والنجوع عن طريق وعاظ الأزهر الشريف فى القرى والمركز خاصة في القضايا والمشكلات المعاصرة مثل قضايا المياه والترشيد وتنظيم الأسرة والعصبية والعنف والثأر والتفكك الاسرى والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق في نفوس المجتمع للحفاظ على أمن المجتمع والعمل على نشر قيم المواطنة والانتماء للوطن والمحافظة على صحة الإنسان والقضاء على الإشاعات الكاذبة.