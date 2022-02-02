الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: البرهان ومسؤولون بارزون يصلون دارفور لعقد اجتماع «الترتيبات الأمنية»

البرهان
البرهان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان) اليوم الأربعاء .

ويرافق البرهان ودقلو، عضوا مجلس السيادة، الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر، ووفد رفيع المستوى.

وكان في استقبال الوفد حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، ووالي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن وأعضاء حكومته. 
ومن المقرر أن تشهد مدينة الفاشر عقد اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في أكتوبر من عام 2020 .

وسيرأس البرهان الاجتماع، الذي يعقد بحضور دقلو والهادي دريس والطاهر حجر وأطراف العملية السلمية بدارفور الموقعة على اتفاق جوبا  لسلام السودان. 

وسيناقش الاجتماع سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية (مسار دارفور) بجانب الوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية باقليم دارفور وسير تشكيل القوة المشتركة ذات المهام الخاصة بتحقيق الأمن والسلام في الإقليم. 
 

دارفور البرهان السودان

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وائل لطفي

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