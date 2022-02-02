بوتين وبايدن وزيلينسكي في المعركة.. ثبات روسي وتهويل غربي وطلبات أوكرانية للتهدئة

فى ظل الأزمة الأوكرانية ومحاولة الأطراف الدولية لحل النزاع ونزع فتيل الأزمة ومنع نشوب حرب جديدا، ترصد الدستور حالة الثبات الروسي والتهويل واثارة الذعر الأمريكي والغربي ومحاولات الجانب الأوكراني لمنع التصعيد والدخول في حرب.

الرئيس الروسى لن أتراجع عن طلب ضمانات أمنية..

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه لن يتراجع عن طلب ضمانات أمنية طويلة الأمد.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة تسعى لجر روسيا إلى حرب بهدف فرض عقوبات على موسكو.

جاء تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو.

وقال الرئيس الروسي إنه يأمل في مناقشة القضايا الأمنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو قريبان مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لضمان أمن روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وحذر بوتين من أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي ستقوض أمن روسيا معتبرا أن أوكرانيا ليست إلا مجرد أداة لاحتواء روسيا ومحاولات جرَها إلى نزاع مسلح.

وشدد فلاديمير بوتين على أن الأسلحة الهجومية الأمريكية تغطي آلاف الكيلومترات من أراضي روسيا.

وقال بوتين: "لم نتلق ردا غربيا على مخاوفنا الأمنية ومن الخطأ السماح لدولة بزيادة أمنها على حساب دولة أخرى كما نريد من الولايات المتحدة والناتو ضمانات أمنية طويلة الأمد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تبادل الآراء مع المجر حول مقترحات إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المخاوف الأمنية.

الولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا..

يأتى ذلك فى ظل استمرار إرسال الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة إلى كييف.

واستقبلت أوكرانيا الشحنة الخامسة من المساعدات العسكرية الأمريكية تضم 84 طنا من الأسلحة والذخائر.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف -في تغريدة نشرها على موقع تويتر، "84 طنا أخرى من الذخيرة من أعيرة مختلفة تصل إلى كييف، في الأيام القليلة المقبلة ننتظر الشحنة التالية من أسلحة الدفاع من أصدقائنا في الولايات المتحدة".

وكانت الدفعة الرابعة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا قد وصلت يوم الجمعة الماضي.

كما عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عددا من كبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال في روسيا والذين تعتزم الولايات المتحدة معاقبتهم إذا ما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وفى تصريحات له الأسبوع الماضى، أوضح الرئيس بايدن أنه يدرس إمكانية معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه في حالة غزو بلاده لأوكرانيا.

الرئيس الأوكرانى يطالب الدول الغربية بعدم التهويل وإثارة الذعر..

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إنه لا يمكن لأحد توقع ما يمكن أن يحدث فى المستقبل، ولا يمكن لأحد أن يعطى تأكيدات وضمانات كاملة، مؤكدا أن الأهم هو أن تسعى بلاده لأن تكون أقوى وتعتمد على نفسها.

وأوضح زيلينيسكى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جنوسون أن على بلاده أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات بما فيها الاحتمالات السيئة، وأن هذا ما تفعله كييف الان، مشددا على حق بلاده فى أن تمتلك جيشا قويا ومتطورا للدفاع عن نفسها.

ولفت زيلينيسكى إنه فى حال إقدام روسيا على غزو بلاده فإن هذه الحرب لن تكون حربا بين أوكرانيا وروسيا فحسب، بل ستكون حربا أوروبية، حربا كاملة، على حد قوله.

وفى تصريحات سابقة له، طالب الرئيس الأوكراني الدول الغربية بعدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع بلاده.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام أجنبية "لسنا بحاجة لهذا الذعر، مؤكدا أن احتمال الهجوم موجود ولم يتبدد، ولكن لم يكن أقل خطورة في 2021، لا نرى تصعيدا يتجاوز ما كان موجودا العام الماضي".