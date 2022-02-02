المعمل الجنائي يُعاين حريق كنيسة «الدير» بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع في كنيسة الدير، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكنيسة الدير باللبان، التابعة لحي الجمرك الإسكندرية، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية إلى مكان الحريق.



بالمعاينة والفحص المبدئي، تبين نشوب حريق محدود نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل الكنيسة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.