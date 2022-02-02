التحقيق في مصرع موظف وإصابة آخرين إثر تصادم سيارتين و كارو بسوهاج

تباشر جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، التحقيقات في مصرع موظف وإصابة 3 آخرين؛ إثر تصادم سيارتين ملاكي نقل وعربة كارو، على طريق الطواحين المؤدي لقرية الديابات محافظة سوهاج.

وتلقى أمن سوهاج، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق الطواحين بدائرة المركز وبالانتقال والفحص، تبيَّن أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو "مينا. م. و"، 32 عامًا، محاسب، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بسيارة نقل قيادة المدعو "حمادة. ح. ف. ا"، 39 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، ما أدى إلى اصطدامه بعربة كارو يستلها المدعو "رزق. ر. ح. م"، 36 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم.

وأسفر الحادث عن مصرع المدعو "أدهم. م. ا. م"، 35 عامًا، موظف، ويقيم دائرة مركز دار السلام، من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة كلا من قائد السيارة الأولى بكسر في الساق اليسرى واشتباه نزيف بالبطن، وقائد السيارة الثانية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومستقل العربة الكارو، مصاب بكدمات بالساق اليمنى.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وحُرِرَ المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.