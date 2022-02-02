بدء عملية تتابع الشعلة الأولمبية في بكين

بدأت في بكين، اليوم الأربعاء، عملية تتابع الشعلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، قبل يومين فقط من حفل الافتتاح الرسمي المقرر يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 20 فبراير الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن هان تشنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أشعل شعلة من مرجل في حفل الانطلاق الذي أقيم في حديقة الغابة الأولمبية، ثم سلمها إلى لوه تشي هوان البالغ من العمر 80 عامًا، وهو أول بطل صيني عالمي للرياضات الشتوية.

وبسبب ظروف وباء كوفيد-19، تم تقليص عملية تتابع الشعلة، في إطار إجراءات احترازية صارمة.

ويشارك نحو 1200 مشارك في عملية التتابع التي تستمر ثلاثة أيام عبر ثلاث مناطق مشاركة في المنافسات، وستتم إضاءة مرجل الشعلة الرئيسي خلال حفل الافتتاح في الاستاد الوطني الصيني مساء يوم الجمعة.

ويتخذ اليوم الأول موضوع "عرض بكين كمدينة أولمبية مزدوجة"، حيث تشق الشعلة طريقها إلى حديقة أولمبياد بكين الشتوية.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 خلال الفترة ما بين 4 و20 فبراير الجاري.