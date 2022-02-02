أبرزها «حامل اللقب».. 3 أفلام تتنافس على إيراد شباك التذاكر هذا الأسبوع

تشهد دور العرض السينمائي حالة من الرواج مع بدء موسم منتصف العام الدراسي حيث يتم طرح عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على شباك الإيراد اليومي لتلحق بالسباق الذي بدأته مجموعة من الأفلام الأخرى التي تم طرحها في موسم رأس السنة.

ويشهد هذا الأسبوع طرح 3 أفلام جديدة وهي:

"حامل اللقب "

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” اليوم الفيلم بجميع دور العرض المصرية وتقيم الشركة عرضا خاصا للعمل اليوم بحضور أبطاله.

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من؛ نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.

“11:11”

وينافس الفيلم السينمائي الجديد “11:11” على إيراد شباك التذاكر في موسم منتصف العام الدراسي حيث يتم طرحه اليوم أيضا بدور العرض السينمائي واقامت الشركة المنتجة للفيلم أمس عرضا خاصا للفيلم بإحدى سينمات التجمع الخامس.

وتغيب ابطاله عن حضور العرض الخاص بينما حضر المخرج والمنتج والمؤلف.

وتدور أحداث العمل حول شخصية سعيد التي يجسدها الفنان إياد نصار وهو محام يحاول الانتحار بضرب نفسه بالرصاص ويفقد ابنه خلال أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق.

والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبوزيد، وتأليف ياسر عبدالباسط، وبطولة إياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي.

مهمة مش مهمة

“مهمة مش مهمة”

وينطلق فيلم مهمة مش مهمة في دور العرض السينمائي يوم 4 فبراير الجاري ليدخل ضمن منافسات موسم منتصف العام الدراسي والفيلم من بطولة عدد من النجوم من مصر والسعودية، وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبدالمجيد الرهيدي ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلى.