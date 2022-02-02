مجلس الدولة يستقبل طلبات طلاب جامعات القاهرة وحلوان والأزهر من الجنسين

قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ المجلس، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وأعلن المجلس عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

جامعات أخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.