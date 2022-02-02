الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبيبة روسية تكشف العلاقة بين حالة جلد اليدين والمناعة

جلد اليدين
جلد اليدين

أعلنت البروفيسورة سفيتلانا جابويفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أنه من الضروري في الشتاء إيلاء اهتمام خاص للعناية بجلد اليدين.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، إلى أن العناية بجلد اليدين مهم جدا لمنظومة المناعة. لأنه في الطقس البارد قد يتحول جلد اليدين إلى اللون الأحمر ويصبح جافا وتظهر عليه تشققات وخدوش مجهرية. ويمكن تفسير هذا بخصائص بنية الجلد.

وتقول، "الغدد الدهنية والعرقية في جلد اليدين قليلة مقارنة بالوجه، لذلك هو أضعف. وعلى خلفية البرد وانخفاض رطوبة الجلد يختل الحاجز الجلدي، ما يؤدي إلى جفاف الجلد وتقشره ونشوء تشققات وخدوش وإصابات مجهرية فيه".

وتضيف، يجب عدم تجاهل هذه التشققات والخدوش المجهريةـ لأنها تؤثر سلبا في حالة منظومة المناعة.

وتقول، "إن إحدى الوظائف المهمة للجلد هي الحماية. لذلك فإن الغطاء الجلدي السليم يحمي الجسم من التأثيرات الميكانيكية والكيميائية والبكتيرية. ولكن عند وجود هذه التشققات المجهرية في الجلد بما في ذلك جلد اليدين يمكن أن يصبح بوابة لمختلف أنواع العدوى البكتيرية الفيروسية. لذلك فإن إهمال هذه التشققات وعدم العناية بها، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية خطيرة وخاصة الأكزيما".

وتضيف، من أجل حماية جلد اليدين من هذه التشققات يجب العناية به باستخدام مستحضرات ترطيب الجلد محتوية على مركبات السيراميد التي تعالج تشققات طبقة الجلد السطحية.

وتقول، "يجب تطهير جلد اليدين باستخدام كريمات مضادة للالتهابات تساعد على التئام الخدوش وشفائها وتجديد الخلايا بسرعة".

وتضيف، "إذا كان التئام هذه الخدوض بطيئا‘ فإنه قد يشير إلى ضعف المناعة. لأن بطء التئام الجروح في الصيف أو الشتاء، يشير إلى وجود اضطرابات في الجسم، بما فيها اضطراب عملية تجدد الخلايا ونقص فيتامين D. وقد يكون هذا البطء علامة على قصور عمل الغدة الدرقية أو مرض السكري. لذلك من الضروري استشارة أخصائي الأمراض الجلدية، وحتى أخصائي الغدد الصماء".

روسي روسية طبيب ألم المناعة تكشف روس علاقة مناعة طبيبة طبيبة روسية العلاقة اليد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

تصريحات الرئيس السيسي حول دعم مصر لأمن واستقرار الخليج تتصدر اهتمامات الصحف

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى