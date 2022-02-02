الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النرويج تلغى مجموعة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا

النرويج
النرويج

ألغت النرويج مجموعة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) ، ومن بينها قيود تقديم المشروبات الكحولية، والحد الأقصى لحضور الفعاليات الرياضية والترفيهية.

 كما تحتفل الحانات والمطاعم بانتهاء حظر مبيعات المشروبات الكحولية بعد الساعة 11 مساء، وسيكون من الممكن استئناف الألعاب الرياضة وغيرها من الأنشطة الترفيهية بشكل كامل بدون قيود، كما سيتم رفع القيود المفروضة على أعداد الحضور في دور السينما والمسارح والكنائس.

كما قررت السلطات إلغاء الحد الأقصى للمشاركين في التجمعات الخاصة، وكذلك طلب خضوع المسافرين الوافدين إلى البلاد لاختبارات للكشف عن فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستور، في مؤتمر صحفي في أوسلو، إنه سيتم الإبقاء على فرض ارتداء الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام وفي مواقف أخرى يمكن أن تشهد ازدحامًا.

وذكر ستور "اليوم، وصلنا أخيرًا إلى المرحلة التي نستطيع فيها رفع العديد من تدابير الحماية من العدوى التي كنا نعيش معها خلال الشتاء".
 وعلى الرغم من تزايد الإصابات الجديدة، قال ستور إن الحماية التي وفرتها اللقاحات تعني أن النظام الصحي لم يتعرض لضغوط كبيرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و  المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا  و ألمانيا.

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