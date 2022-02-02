الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح قطعة أرض لإقامة مشروعات سكنية وإدارية وتجارية بالعلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، مواقفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح عدة أراض بأمكان متفرقة، حيث وافقة الهيئة على طرح قطعة أرض بمنطقة الخدمات بالحي اللاتيني بنشاط سكي تجاري إداري على مساحة 1305 متر مربع، بسعر تقديري للمتر بقيمة 10500 حنيه  مستهدفة منة 13.702 مليون حنية . 

واشترطت الهيئة ألا تزيد نسبة البناء عن 30% من المساحة الكلية للمشروع،  وتتكون ارتفاعات المباني من أرضي و3 أدوار وارتفاع 6 أمتار للردود من جميع الجهات، كما يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا جميع الاشتراطات التي تطلبها الجهة الإدارية الآخرى، وتكون مدة التنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض. 

وفيما يخص آلية السداد، أفادت هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم استكمال نسبة سداد تصل لـ25% من قيمة الأرض ، والتي تتمثل في سداد 10% فور رسو قطعة الأرض، و 15% تلزم الشركة بسدادها من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، مع إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية. 

وأضافت الهيئة أنه يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى  تاريخ السداد، فضلًا عن إضافة نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، وذلك وقفًا لمقترحات هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراض استثمارية وذلك لدفع عجلة الاستثمار.

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
بالحي اللاتنيني بالعلمين الجديدة المجتمعات العمرانية تطرح تفاصيل قطعة أرض جديدة بمنطقة الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

حبس محمد الملاح «المحلل الشرعى» 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى