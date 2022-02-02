طرح قطعة أرض لإقامة مشروعات سكنية وإدارية وتجارية بالعلمين الجديدة

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، مواقفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح عدة أراض بأمكان متفرقة، حيث وافقة الهيئة على طرح قطعة أرض بمنطقة الخدمات بالحي اللاتيني بنشاط سكي تجاري إداري على مساحة 1305 متر مربع، بسعر تقديري للمتر بقيمة 10500 حنيه مستهدفة منة 13.702 مليون حنية .

واشترطت الهيئة ألا تزيد نسبة البناء عن 30% من المساحة الكلية للمشروع، وتتكون ارتفاعات المباني من أرضي و3 أدوار وارتفاع 6 أمتار للردود من جميع الجهات، كما يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا جميع الاشتراطات التي تطلبها الجهة الإدارية الآخرى، وتكون مدة التنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وفيما يخص آلية السداد، أفادت هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم استكمال نسبة سداد تصل لـ25% من قيمة الأرض ، والتي تتمثل في سداد 10% فور رسو قطعة الأرض، و 15% تلزم الشركة بسدادها من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، مع إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية.

وأضافت الهيئة أنه يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، فضلًا عن إضافة نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، وذلك وقفًا لمقترحات هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراض استثمارية وذلك لدفع عجلة الاستثمار.