كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائى أمم أفريقيا

يقدم «الدستور» مجموعة من أبرز المعلومات عن مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، حيث نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد مباراة نصف النهائي بين مصر والكاميرون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومن هو معلق المباراة ومن هو حكم المباراة وعلى أى ملعب ستلعب المباراة.

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والكاميرون

تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي، بعد تحقيق الفوز على المنتخب المغربي الشقيق فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2-1، بينما تأهل منتخب الكاميرون لهذا الدور بعد الفوز في مواجهة جامبيا بنتيجة 2-0.

من جهة أخرى يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع منتخب السنغال فى الدور نصف النهائي اليوم الأربعاء 2 فبراير، والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة مصر والكاميرون فى نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022.

موعد مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

تنطلق مباراة مصر والكاميرون فى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية، يوم الخميس 3 فبراير فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة مصر والكاميرون

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على الملعب الأولمبي.

حكم مباراة مصر والكاميرون

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إداراة مباراة مصر والكاميرون للحكم الجامبي بكاري جساما.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت مباريات كأس أمم أفريقيا بشكل حصري عبر قنواتها المشفرة، وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة beIN Sports Max HD1.

معلق مباراة مصر والكاميرون

قررت شبكة بي إن سبورت إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون للمعلق المصري على محمد على.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

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