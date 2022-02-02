باحثة ألمانية تطالب بمحاسبة المنظمات الإخوانية داخل المجلس المركزى للمسلمين

بعد إلغاء المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، عضوية المنظمة الممثلة لجماعة الإخوان والمسماة بمنظمة الجماعة الإسلامية الألمانية، طالبت الباحثة الألمانية المتخصصة في الجماعات الإرهابية "سيجريد مارشال"، في مقال لها عبر موقع "عين أوروبية على التطرف" بمحاسبة باقي المنظمات داخل المجلس، مؤكدة أن جميعها تعود للإخوان.

وأعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا (ZMD)، يوم الإثنين، أنه طرد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية (DMG) وألغى عضويتها.

وفي بيان صحفي، قال المجلس: "قام المجلس الفيدرالي، الذي يعمل كمنظمة جامعة للجماعات الإسلامية في ألمانيا ، بإخراج المجموعة رسميًا".

وقالت الباحثة الالمانية: "على الرغم من أن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ZMD، كان موجود منذ 1994، و أصغر المنظمات الإسلامية الألمانية الجامعة، إلا أنه الأبرز في وسائل الإعلام الألمانية، لاسيبما وهو يضم العديد من المؤسسات القريبة من جماعة الإخوان المسلمين السورية والمصرية".

وتابعت: "يهيمن الإخوان المسلمون المصريون على منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية، مؤكدة على أن العديد من الجماعات داخل المجلس المركزي للمسلمين لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين".

على سبيل المثال، فإن المركز الإسلامي في آخن (IZA) قريب من جماعة الإخوان المسلمين السورية، وهناك مجموعات أخرى لها صلاتها الخاصة وعلاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، لذلك ، فإن الاستبعاد الرسمي لـ DMG وحده لا يحل مشكلة المجموعات المتبقية داخل ZMD ذات الروابط المتطرفة.

وتابعت: لا يحدد إعلان المجلس المركزي ماذا سيحدث لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم من قبل DMG و في الواقع ، لم يعلن المركز عن أسماء أعضائه منذ عام 2016 ، وهو أيضًا العام الأخير الذي تم فيه الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الإدارة.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية لطالما تعرض المجلس لانتقادات واسعة من قبل العديد من الساسة في ألمانيا لرعايته منظمة إرهابية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مما دفع المجلس لتعليق عضوية المنظمة في 2019.

كما شن رئيس فرع حماية هيئة الدستور الاستخباراتية في ولاية شمال الراين، هجومًا على المجلس أشار فيه إلى أن المجلس يحتضن منظمة إخوانية.