الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد حكم المحكمة لضم أبناءه.. والد «طفل الشيشة»: بشكر القضاء العادل

طفل الشيشة
طفل الشيشة

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا مع محمد صابر والد طفل الشيشة، وذلك بعد قرار محكمة الأسرة بأسوان  بإسقاط حضانة أبناءه عن والدتهم بعد تداول صورة لنجله ممسكا فى يديه "شيشة" وبجواره سلاح أبيض "سنجة"، على الصفحة الشخصية لشقيق طليقته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قال محمد صابر، والد الطفل أدهم المعروف اعلاميًا بطفل الشيشة، إن بدأت الواقعة منذ سنة برؤيته صورة لنجله متداولة عبر الحساب الشخصي لشقيق والدته بموقع التواصل الاجتماعي وهو بيده شيشة وبجانبه سلاح أبيض "سنجة" ومكتوب عليها تعليق "عمامي غلابه وأخوالي سلاطين" ويحمل الشيشة في فمه وهو طفل عمره 3 سنوات ونص، موضحًا أنه لم يرضي علي هذا المنظر السئ ابدًا ولجأ إلى القضاء لضم حضانة ابنائه له.

وعبر لـ"الدستور" قائلاً:" أنا أفرح لما الاقي ابني بيتربي كويس وحاجه كويسة كنت فاكر أنه في أيد واحده أمينة وهتربيه كويس وطلعه حاجة كويسة"، مشيرًا إلي أنهم تداولوا هذه صورة الطفل وهو يحمل الشيشة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكان العديد يتواصل معه لإنقاذ ابنه قائلاً "بيقولولي الحق ابنك ده بيشرب شيشة ده من دلوقتي بقي بلطجي بقي عبده موته".

وأوضح أنه استغاث بالمسئولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجانب رفع قضية إهمال على والدة الطفل وشقيقها، وتم التحقيق في الواقعة  بواسطة الجهات المعنية حول الواقعة، كما أن فريق التدخل السريع في محافظة قنا تدخل بشكل سريع وتم القاء القبض على خال نجله ووالدته أيضًا وتم التحقيقات اللازمة معهم.

وتابع لـ"الدستور" أنتم الحكم علي أم أنجاله وشقيقها بسنة حبس ولكن لم يتم تنفيذه نظرًا لاستئناف الحكم، قائلاً" أنا كل اللي يهمني أني كنت أخد عيالي أنا بنتي من وقت ما اتولدت بسبب المشاكل والنزاعات مشوفتهاش ومكنوش بيرضوا أشوف عيالي بالود"، لافتًا أن نجله أدهم حاليًا يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، ونجلته حواء عمرها سنة وسبع أشهر، وأن تم الحكم بضم حضانة الأطفال لوالدته طبقًا للقانون  وسحب حضانتهم من طليقته، وصدر الحكم منذ يومين.

وعن قرار المحكمة بضم أبناءه لحضانة والدته، عبر قائلاً" الحمد لله بشكر قضاء مصر العادل إنه رجع لي أبنائي متهونش بالموضوع وكمان مسبوش الموضوع واتحكم فيه بسرعة، انا عايز أربي عيالي كويس ويطلع ابني حاجة كويسة عايز افتخر بأبني، مطالبًا بسرعة تنفيذ الحكم وضم حضانة ابنائه له.

أسوان مواقع التواصل قضية طفل الشيشة الدستور فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسقاط حضانة

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وائل لطفي

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