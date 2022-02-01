الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

إسرائيل
إسرائيل

ألغت إسرائيل شرطها بتقديم تصريح المرور الصحي الخاص بفيروس كورونا لدخول عدد كبير من الأماكن، بما في ذلك المطاعم ودور السينما والفنادق.
 

ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بداية من يوم الأحد، وهذا يعني أن هذه الأماكن ستكون متاحة مرة أخرى للأشخاص غير المطعمين.
 

وسيظل تقديم إثبات الحصول على التطعيم أو التعافي شرطا لحضور المناسبات الكبيرة، مثل الزفاف أو الحفلات، وذلك وفقا لتغيير السياسة الخاصة بفيروس كورونا والذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم.
 

كما سيجري إلغاء الالتزام بإجراء فحص كوفيد19- عند مغادرة إسرائيل بداية من يوم الأحد، فيما لا يزال يتعين على القادمين تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا.
 

يشار إلى أنه في فبراير 2021، أصبحت إسرائيل من بين الدول الأولى في العالم التي أدخلت نظام تصريح المرور الصحي الخاص بفيروس كورونا المعروف محليا باسم الجواز الأخضر. ويقدم الجواز إثباتا على الحالة الصحية لشخص ما فيما يتعلق بفيروس كورونا وكان شرطا لدخول العديد من الشركات وأماكن الترفيه.
 

ويعتقد الخبراء أن إسرائيل تجاوزت ذروة موجة أوميكرون، التي بدأت في ديسمبر الماضي.

كوفيد19 إسرائيل كورونا الصحة اللقاح

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وائل لطفي

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