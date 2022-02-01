حجز عاطلين بتهمة الاتجار في مخدر الاستروكس بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم الثلاثاء، حجز عاطلين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لحيازتهم أسلحة بيضاء ومواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة المرج، وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين “أدهم .م” و"عمرو.ص" عثر بحوزتهم علي كمية من الأسلحة البيضاء بغرض بيعها، وكمية من المواد المخدرة وزنت 500 جرام من مخدر الاستروكس بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وأقر المتهمان أمام النيابة بحيازة المضبوطات.

وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة المرج من ضبط عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد بيعها وكمية من المواد المخدرة وزنت 500 جرام من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار فيها.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بغرض بيعها والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، و الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.