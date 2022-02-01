بريطانيا تسجل 219 وفاة و112458 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، تسجيل 219 حالة وفاة و112 ألفا و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة البريطانية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي أن العدد الإجمالي للإصابات بعد إصابات اليوم بلغ 17 مليون و428 ألفا و345 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 156 ألفا و875.

كانت بريطانيا بدأت أول أمس الأحد، تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، حسبما أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية ألغت مؤخرا، قرار السماح بالعمل من المنزل أثناء الوباء، بعد أن كلف الخزانة العامة 500 مليون جنيه إسترليني.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و978146 بعد تسجيل 162613 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117974 بعد تسجيل 188 وفاة جديدة.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.