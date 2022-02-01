الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 277 طن مخلفات وأتربة من شوارع زفتى والسنطة

قمامة
قمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع نحو 151 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية.


وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 

فيما قال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع نحو 126 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.


وأشار رئيس مدينة السنطة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 

كما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 1199 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، لافتًا إلى دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وشدّد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

رفع تبديل ملابس مخلفات وأتربة وقمامة شوارع المحلة الكبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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