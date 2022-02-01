الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدريب 54 ألف طالب على «مودة» وعلاج الإدمان بالمناطق المطورة.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأنشطة تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:


 «مودة» ينتهي من تدريب 54 ألف طالب وطالبة في 10 جامعات
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" من تدريب 54 ألف طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 على مستوى 10 جامعات، وذلك من خلال 726 تدريبًا قام بتنفيذها 172 عضو هيئة تدريس تم إعدادهم من قِبَل المشروع كمدربين معتمدين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
https://www.dostor.org/3701483

تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بحدائق أكتوبر مجانًا

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الصندوق للوقاية من الإدمان في منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر خلال الشهرين الماضيين، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية أيضًا فى مناطق "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وإسطبل عنتر وبشاير الخير وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد".

https://www.dostor.org/3701709

 

توفير تدريبات لدعم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة

قالت الدكتورة رنده فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، إن المشروع يوفر تدريبات في مختلف المحافظات في المناطق الحضرية والريفية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الوزارات الشريكة والمعنية، وصندوق تحيا مصر، ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.

https://www.dostor.org/3701503


 من خلال 6 قنوات.. بنك ناصر يبدأ صرف معاشات فبراير

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف معاشات فبراير، اليوم الثلاثاء، من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد  بنك ناصر عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتم الصرف من خلال 104 أفرع،  بجانب الصرف من بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء.

https://www.dostor.org/3701427
 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المناطق الحضرية خدمات العلاج الأمم المتحدة للسكان مجلس إدارة صندوق كيان الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

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