مودة: توفير تدريبات لدعم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة

قالت الدكتورة رنده فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، إن المشروع يوفر تدريبات في مختلف المحافظات في المناطق الحضرية والريفية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الوزارات الشريكة والمعنية، وصندوق تحيا مصر، ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.

وأضافت فارس فى تصريحات صحفية اليوم، أن التدريبات تهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتي تُسهم في تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابي بين كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتأخير الطفل الأول، وضرورة تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جارى تعميم تدريبات "مودة" بمراكز الشباب علي مستوي جميع المحافظات في إطار التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة أن البرنامج يستهدف تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن مودة يعمل على تأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع، حيث تم إطلاقه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بعد ارتفاع معدلات الطلاق لاكثر من 198 حالة طلاق خلال عام 2018 وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت إلى أن نسبة الطلاق خلال الثلاث سنوات الأولى تصل إلى 38%، فيما تصل إلى 15% خلال السنة الأولى.

وأكدت أنه بناء على تكليفات القيادة السياسية وضعت وزارة التضامن مادة علمية تدريبية مع مجموعة من الخبراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتعريف الشباب بضوابط إنشاء حياة أسرية سليمة.

ويوفر برنامج مودة، النصائح اللازمة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة المناسبة، والمنافع الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية لتنظيم الأسرة، وغيرها من النصائح الأخرى.