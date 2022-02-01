الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حيثيات تعويض خريج بـ20 ألف جنيه جراء امتناع الجامعة عن منحه الرأفة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام جامعة الأزهر بتعويض خريج بـ ٢٠ ألف جنيه جراء امتناع الجامعة عن منحه الرأفة، وهو ما جعل تقديره التراكمي “مقبول” بدلًا من “جيد".

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن نص المادة ١٦٣ من القانون تنص على أن كل خطأ تسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المدعي قدم التماس لرئيس الجامعة لضم درجات الرأفة إلى المجموع وافق رئيس الجامعة على ذلك الالتماس إلا أن القائمين على النتيجة لم يستيجيبوا لالتماس مما تسبب ضرر له.

وتابعت المحكمة أن واقعة الضرر قد ثبتت بحق جهة الإدارة من منح درجات الرأفة المنصوص عليها بالقانون مما جاء التقدير بمقبول بدلًا من جيد وهو خطأ مقصود.

واختصمت الدعوى وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الأزهر بصفتيهما.

وذكرت الدعوى المقامة من محامي، وكيلًا عن “ح ال”،أن المدعي كان طالبًا بكلية الدراسات الإسلامية، وتخرج في عام ٢٠١٣، بتقدير عام مقبول، وامتنعت الجامعة عن إضافة درجات الرأفة ليصبح تقديره التراكمى “جيد” بدلًا “مقبول”، وهو ما دعاه لإقامة دعواه.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة حيثيات جامعة الأزهر خريج ٢٠ ألف جنيه

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