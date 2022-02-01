الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إشارة تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2022 | مشاهدة بطولة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

إشارة تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 يبحث عنها كثيرين لمشاهدة بطولة كأس العالم للأندية ومباريات الأهلي من خلال ترددات قنوات أبوظبي الرياضية، حيث حصلت هذه الفضائية على حقوق عرض مباريات بطولة كأس العالم للأندية “2022”، في جميع أيامها، حيث تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في المدة من 5 فبراير 2022 وتنتهي 12 فبراير2022.

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022

تستعرض «الدستور» في السطور التالية إشارة تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 للتمتع بمشاهدة بطولة كأس العالم للأندية.

أبو ظبي الرياضية AD Sports
عرب ساتيأتي رقم التردد: 11804 عمودي 27500 3/4
ياه سات A1يأتي رقم التردد: 12054 أفقي 27500 8/9
نايل ساتيأتي رقم التردد: 12091 عمودي 27500 5/6
هوت بيرديأتي رقم التردد: 11747 عمودي 27500 3/4


ومن هذا الجانب، كشفت قنوات أبو ظبي الرياضية، أخذ مجموعة أبو ظبي على جميع حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي ستقام الشهر المقبل في دولة الإمارات.

وفي إطار المتابعة المستمرة لجميع ما يهم القارئ ويبحث عنه، نحرص دائما على نشر جميع الأحداث وما يحتاجه القاريء يوميا، ونشرت مجموعة قنوات أبو ظبي عبر حسابها الرسمي على السوشيال ميديا: موقع «تويتر»: «أبو ظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت»، مضيفا: «ذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه لجميع الجمهور وبما يتناسب مع أهدافها الاستراتيجية، بشكل عام».

 

قائمة الأندية المشاركة في البطولة 

  • النادي الأهلي بجمهورية مصر العربية، والذي يعد بطل دوري أبطال أفريقيا.
  • النادي الهلال (السعودية) والذي يعد بطل دوري أبطال آسيا.
  • نادي مونتيري (المكسيك) والذي يعد بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).
  • نادي بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).
  • نادي تشيلسي (إنجلترا) والذي يعد بطل دوري أبطال أوروبا.
  • نادي الجزيرة (الإمارات) والذي يعد بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.
  • نادي بالميراس (البرازيل) والذي يعد بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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