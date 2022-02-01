إشارة تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2022 | مشاهدة بطولة كأس العالم للأندية

إشارة تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 يبحث عنها كثيرين لمشاهدة بطولة كأس العالم للأندية ومباريات الأهلي من خلال ترددات قنوات أبوظبي الرياضية، حيث حصلت هذه الفضائية على حقوق عرض مباريات بطولة كأس العالم للأندية “2022”، في جميع أيامها، حيث تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في المدة من 5 فبراير 2022 وتنتهي 12 فبراير2022.

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022

تستعرض «الدستور» في السطور التالية إشارة تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 للتمتع بمشاهدة بطولة كأس العالم للأندية.

أبو ظبي الرياضية AD Sports عرب سات يأتي رقم التردد: 11804 عمودي 27500 3/4 ياه سات A1 يأتي رقم التردد: 12054 أفقي 27500 8/9 نايل سات يأتي رقم التردد: 12091 عمودي 27500 5/6 هوت بيرد يأتي رقم التردد: 11747 عمودي 27500 3/4



ومن هذا الجانب، كشفت قنوات أبو ظبي الرياضية، أخذ مجموعة أبو ظبي على جميع حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي ستقام الشهر المقبل في دولة الإمارات.

وفي إطار المتابعة المستمرة لجميع ما يهم القارئ ويبحث عنه، نحرص دائما على نشر جميع الأحداث وما يحتاجه القاريء يوميا، ونشرت مجموعة قنوات أبو ظبي عبر حسابها الرسمي على السوشيال ميديا: موقع «تويتر»: «أبو ظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت»، مضيفا: «ذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه لجميع الجمهور وبما يتناسب مع أهدافها الاستراتيجية، بشكل عام».

#أبوظبي_للإعلام تعلن عن حصول "قنوات #أبوظبي_الرياضية" على حقوق بث #كأس_العالم_للأندية 2021 في #الإمارات و #مصر و #الكويت..

وذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.. pic.twitter.com/oWdT0IOuwA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 21, 2022

قائمة الأندية المشاركة في البطولة

النادي الأهلي بجمهورية مصر العربية، والذي يعد بطل دوري أبطال أفريقيا.

النادي الهلال (السعودية) والذي يعد بطل دوري أبطال آسيا.

نادي مونتيري (المكسيك) والذي يعد بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

نادي بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).

نادي تشيلسي (إنجلترا) والذي يعد بطل دوري أبطال أوروبا.

نادي الجزيرة (الإمارات) والذي يعد بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.

نادي بالميراس (البرازيل) والذي يعد بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».

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