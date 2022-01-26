الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحدث ترددات نايل سات 2022 | إشارة أفضل تردد لقنوات النايل سات

النايل سات
النايل سات

يبحث يوميًا عشاق التليفزيون عن قائمة أحدث ترددات نايل سات 2022، لضبطها والتمتع بمشاهدة جميع البرامج والأفلام والمسلسلات في أوقاتها بأفضل جودة ممكنة.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية إشارة أفضل تردد قنوات النايل سات، حيث نحرص على تقديم جميع ما يهم القاريء ويبحث عنه ويحتاجه بشكل دائم.

 

 طريقة ضبط ترددات نايل سات 2022:

يجب على المشاهد اتباع الخطوات التالية من خلال الريموت بالرسيفر لضبط تردد النايل سات:

  • في البداية يجب التوجه نحو زر Menu أو القائمة.
  • في هذه الخطوة يجب أن تضغط على خيارات أو Options.
  • في هذه الخطوة يجب أن تضغط على تثبيت أو Installation.
  • في هذه الخطوة يجب أن تضغط على تثبيت يدوي أو Manual Installation.
  • في هذه الخطوة يجب أن تضغط على القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
  • على المشاهد أن يقوم بإدخال التردد
  • وبخصوص الضبط على الشخص اختيار رأسي V أو أفقي H.
  • وبخصوص الضبط على الشخص اختيار  معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
  • وبخصوص الضبط على الشخص اختيار الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

أحدث ترددات نايل سات 2022


تردد قناة cbc الجديد 2022
تردد قنوات سي بي سي العامة

ومعدل الترميز: 27500

يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11785

والقمر الصناعي: Nilesat

والاستقطاب: Vعامودي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

أحدث ترددات نايل سات 2022

تردد قناة cbc +2

معدل الترميز: 27500

يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11488

القمر الصناعي: Nilesat

ومعامل تصحيح الخطأ: 34

الاستقطاب: H افقي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2.

  أفضل تردد قنوات النايل سات

تردد قناة سي بي سي سفرا
معدل الترميز: 27500
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11390
القمر الصناعي: nilesat
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra

تردد قناة cbc اكسترا

القمر الصناعي: Nile sat

يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra.

أحدث ترددات نايل سات 2022

 

تردد قناة dmc الجديد
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11449 أفقي

معامل تصويب الخطا: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات CBC الجديد

يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11785 رأسي

معدل الترميز: 27500.

  أفضل تردد قنوات النايل سات

تردد قناة الحياة الجديد
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 12207 عمودي

تردد قناة النهار الجديد
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11785 رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500

تردد قناة ON
10853 أفقي H

تردد قناة الجزائر programme national على نايل سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار فى أمم أفريقيا

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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