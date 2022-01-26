أحدث ترددات نايل سات 2022 | إشارة أفضل تردد لقنوات النايل سات
يبحث يوميًا عشاق التليفزيون عن قائمة أحدث ترددات نايل سات 2022، لضبطها والتمتع بمشاهدة جميع البرامج والأفلام والمسلسلات في أوقاتها بأفضل جودة ممكنة.
وتستعرض “الدستور” في السطور التالية إشارة أفضل تردد قنوات النايل سات، حيث نحرص على تقديم جميع ما يهم القاريء ويبحث عنه ويحتاجه بشكل دائم.
طريقة ضبط ترددات نايل سات 2022:
يجب على المشاهد اتباع الخطوات التالية من خلال الريموت بالرسيفر لضبط تردد النايل سات:
- في البداية يجب التوجه نحو زر Menu أو القائمة.
- في هذه الخطوة يجب أن تضغط على خيارات أو Options.
- في هذه الخطوة يجب أن تضغط على تثبيت أو Installation.
- في هذه الخطوة يجب أن تضغط على تثبيت يدوي أو Manual Installation.
- في هذه الخطوة يجب أن تضغط على القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
- على المشاهد أن يقوم بإدخال التردد
- وبخصوص الضبط على الشخص اختيار رأسي V أو أفقي H.
- وبخصوص الضبط على الشخص اختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
- وبخصوص الضبط على الشخص اختيار الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.
أحدث ترددات نايل سات 2022
تردد قناة cbc الجديد 2022
تردد قنوات سي بي سي العامة
ومعدل الترميز: 27500
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11785
والقمر الصناعي: Nilesat
والاستقطاب: Vعامودي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
أحدث ترددات نايل سات 2022
تردد قناة cbc +2
معدل الترميز: 27500
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11488
القمر الصناعي: Nilesat
ومعامل تصحيح الخطأ: 34
الاستقطاب: H افقي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2.
أفضل تردد قنوات النايل سات
تردد قناة سي بي سي سفرا
معدل الترميز: 27500
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11390
القمر الصناعي: nilesat
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra
تردد قناة cbc اكسترا
القمر الصناعي: Nile sat
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra.
أحدث ترددات نايل سات 2022
تردد قناة dmc الجديد
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11449 أفقي
معامل تصويب الخطا: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قنوات CBC الجديد
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11785 رأسي
معدل الترميز: 27500.
أفضل تردد قنوات النايل سات
تردد قناة الحياة الجديد
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 12207 عمودي
تردد قناة النهار الجديد
يجب ادخال الرقم التالي لضبط التردد: 11785 رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500
تردد قناة ON
10853 أفقي H