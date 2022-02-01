رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة البيئة ملفات العمل وجهود الحد من التلوث

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة تقريرًا حول ما تم إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث، وخاصة تحسين نوعية الهواء، فبلغت نسبة الخفض فى أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا «25.5%» في ديسمبر الماضى، مضيفة أن الجهود تضمنت إنشاء 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، وكذا ربط 85 منشأة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بعدد 418 مدخنة، و فحص العادم لأكثر من 17 ألف مركبة على الطريق، إلى جانب إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء بـ13 محافظة.

وأضافت أنه تم إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الاشجار التى لها قدرة على خفض الملوثات، إلى جانب الدعم البيئى بالأشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية والأحياء، وتوريد أكثر من 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة «قش الأرز»، أشارت الوزيرة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه، وهو ما وفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء.

ونوهت الوزيرة إلى أن جهود الحد من التلوث الصناعي خلال عام 2021 شملت إدراج 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروعاً فرعيا، من المشروعات التى تستهدف الحد من التلوث الصناعى، هذا بالإضافة إلى 9 مشروعات أخرى.

وحول الجهود المبذولة لرفع الوعى البيئى لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 5726 برنامجا ونشاطا لرفع الوعي البيئي من خلال الوزارة وفروعها الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ 65 برنامجا لرفع كفاءة 1184 متدربًا من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، منوهة فى هذا الصدد إلى استمرار حملة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي، والتى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا استمرار الحملة الخاصة بالتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثانى على التوالى، فضلاً عن إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وكذا إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.

ولفتت الوزيرة خلال اللقاء إلى أنه تم خلال عام 2021، إجراء التفتيش البيئى على عدد 4270 منشأة تعمل فى المجالات البيئية المختلفة، كما تم متابعة الحالة البيئية لعدد 300 منشأة للتأكد من عدم تجاوز انبعاثاتها للحدود المسموح بها وفقا لمعايير قانون البيئة، إلى جانب متابعة خطط الإصحاح البيئى لعدد 300 منشأة متنوعة، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المدن الصناعية المختلفة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمشاركة فى تنفيذ حملات مكبرة على مصانع إعادة تدوير الزيوت المستعملة بالتعاون مع شرطة البيئة ووزارة التموين، ومراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، حيث تم مراجعة عدد 15200 نموذج ودراسة من مختلف المشروعات.

ونوهت الوزيرة خلال اللقاء إلى جهود التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية «البيوجاز»، موضحة أنه تم إنشاء عدد 1690 وحدة بيوجاز منزلية بحجم 3م3 بمحافظات «سوهاج، الغربية، المنيا، الأقصر، الفيوم»، إلى جانب إنشاء وحدة بيوجاز تجريبية بحجم 6 م3 فى مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة أخرى متنقلة للغرض البحثي فى كلية هندسة – جامعة سوهاج، فضلاً عن إنشاء عدد 8 وحدات بيوجاز متوسطة حجم 50 م3 بمحافظة المنيا، وتركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا الـ"GLS" لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وكذا إنشاء وحدة التغويز اللاهوائى التجريبية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.