إسقاط حضانة «طفل الشيشة» وشقيقته عن والدتهما بأسوان

أسقطت محكمة الأسرة بأسوان في حكمها الصادر، الثلاثاء، حضانة "طفل الشيشة" وشقيقته أيضًا عن والدتهما بعد تداول صورة للطفل الصغير ممسكًا بيده "شيشة" وبجواره سلاح أبيض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت محكمة الأسرة بأسوان ضم الطفل "أدهم. م. ص"، 4 سنوات، وشقيقته "حواء"، للجدّة للأب في القضية رقم 2077 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "طفل الشيشة".

وتعود أحداث القضية عندما انتشرت صورة فى وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو يمسك "شيشة" وبجانبه سلاح أبيض، في مركز نقادة بمحافظة قنا، مما أدى لرفع الأب "م. ص" دعوى قضائية، يطالب بها بإسقاط حضانة الطفل عن والدته، وضم الصغير للجدة بسبب إهمال الأم.

وتباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان حول امتحان مادة العلوم والذي يؤديه 28 ألفًا و46 طالبًا وطالبة على مستوى إدارات أسوان الخمس التعليمية، بجانب أدائهم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وكانت هناك شكوى من بعض الطلاب من صعوبة الامتحان وطول الأسئلة، بينما عبر آخرون أنه كان في مستوى الطالب المتوسط.