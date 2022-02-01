الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مجسم «بهاء العمدة» يجذب زوار معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

داخل قاعة ٤ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لفت أنظار البعض مجسم لشخصية صعيدية تجلس على حمار ويعلوها جملة "٩٢ يومًا على ظهر الحصان.. بهاء العمدة"، تلك الشخصية الصعيدية التي نالت شهرة كبيرة بعد سفره بالحمار من الجيزة لأسوان.

ويعتبر بهاء العمدة من أشهر الشخصيات المعروفة بتجربته المختلفة، حيث إنه وصل قرية العشى بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بعد رحلة من الجيزة لأسوان بالحمار، وكانت قد قال في تصريحات صحفيه له إنه اختار الحمار لرفقته فى الطريق كونه جزء من الطبيعة الصعيدية والريفية.

وقرر ارتداء الجلباب البلدي بسبب رفض الكثير من أصحاب العمل لها، ولذلك قررت أن يكون إحياء الموروثات جزء من تحديه للسفر بالحمار.

 

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

معرض القاهره الدولي للكتاب البعض مجسم لشخصية صعيدية يوما على ظهر الحصان تلك الشخصية الصعيدية أشهر الشخصيات المعروفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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