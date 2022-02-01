الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بحروف فرعونية.. جداريات دور النشر بمعرض الكتاب تستعرض التاريخ

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

صممت العديد من دور النشر وأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب جدرايات والتي حملت بعض الكلمات والحروف الفرعونية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وحرص القائمين على معرض الكتاب على وضع الحروف والكلمات الفرعونية على جدرانها لجذب رواد المعرض والتعبير عن هويتهم، ولم يقتصر الأمر على دار واحدة بل قامت بعض الأجنحة الأخرى بالأمر ذاته.

وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.
وانطلق  معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53،  الأربعاء26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولى إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا.

دور النشر معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب على وضع الحروف ضد فيروس كورونا والالتزام الطبية خلال التجول بالمعرض

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