«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ6 نقابات فرعية

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: «شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة»، بقاعة اتحاد عمال مصر، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين نيابة عن الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

ووجه محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، شباب المحامين إلى ضرورة الالتحاق بمكتب محامي كبير كي يتدرب فيه على أعمال المحاماة بشكل عملي، متابعا: عليكم أن تقرأوا في العديد من الفنون كي تزيد ثقافتكم وتكونوا على قدر عالٍ من الثقافة”.

كما وجه شباب المحامين إلى ضرورة حضور جلسات المرافعة للمحامين الكبار داخل ‏قاعات المحاكم؛ حتى يتعلموا فنون المرافعة، وكيفية التعامل مع مختلف القضايا.

‎ ‎وأضاف «الكسار»، إنه يجب على المحامي ان يتمسك بقانون المحاماة ويطلع على المواد الخاصة بحقوقه وواجباته، وأن يلتزم بواجباته التي حددها القانون، ولا يفرط في حقوقه، والحفاظ على كرامته، ولا يتصور أحد أنه فوق القانون، فالقانون فوق الجميع، وقانون المحاماة أعطى المحامي مميزات أثناء ممارسة المهنة، لتحقيق العدالة.

كما دعا شباب المحامين إلى التوجه لأسرهم بالشكر على ما قدموه وبذلوه على مدار السنوات الماضية، دون النظر إلى مقابل، مشددًا على ‏ضرورة التزام كل محامي ومحامية بالمظهر اللائق به كمحامي، بحيث يستطيع كل من يراه أن يعلم أنه محام، وأن يتحلى بحسن الخلق.

فيما تعقد نقابة المحامين، غدا الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: «6 أكتوبر ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ المنوفية ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقية ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء»، وذلك برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وتعقد الجلسة، بقاعة اتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية.