تحقيقات النيابة في العثور على جثة ربة منزل وأبنائها في التبين

تواصل نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل وابنتها ونجلها داخل شقة في التبين، وتبين أن الوفاة نتيجة حادث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم، مما أدى إلى وفاتهم وعدم إنقاذهم.

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 3 جثث لربة منزل وابنتها ونجلها، متوفين داخل شقتهم بمنطقة التبين.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم على 3 جثث ربة منزل، واثنين من ابنائها متوفين داخل شقتهم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.