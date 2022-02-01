معاينة النيابة لحريق 3 عقارات و16 محلا بالحسين

كشفت معاينة نيابة الجمالية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل معاينة عقار شب به حريق في منطقة مشهد الحسين وتبين أن الحريق امتد لعقارين آخرين وأن العقارات بها 6 طوابق، وأسفر الحريق عن تفحم 16 محلا تجاريا.

وتبين أن حريق المحلات تجارية نتج عنه إتلاف كافة البضائع، فيما جرى إنقاذ جميع الأسر المقيمة بالعقارات الثلاثة وكان بعضهم محتجزين داخل العقارات عقب نشوب الحريق.

وتبين أن العقار كان به شقة للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وكان يقطن بها وعلى الباب لافتة تحمل اسمه وكانت الشقة مزارا للمترددين على الشيخ الشعراوي أثناء إقامته فيها قبل انتقاله لسكن آخر ووفاته.

وعلى مدار 10 ساعات متواصلة من الإطفاء والتبريد، انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات الإطفاء والتبريد في حريق المشهد الحسين بالجمالية.