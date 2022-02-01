الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة النيابة لحريق 3 عقارات و16 محلا بالحسين

الحريق
الحريق

كشفت معاينة نيابة الجمالية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل معاينة عقار شب به حريق في منطقة مشهد الحسين  وتبين أن الحريق امتد لعقارين آخرين وأن العقارات بها 6 طوابق، وأسفر الحريق عن تفحم 16 محلا تجاريا.

وتبين أن حريق المحلات تجارية نتج عنه إتلاف كافة البضائع، فيما جرى إنقاذ جميع الأسر المقيمة بالعقارات الثلاثة وكان بعضهم محتجزين داخل العقارات عقب نشوب الحريق.

وتبين أن العقار كان به شقة للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وكان يقطن بها وعلى الباب لافتة تحمل اسمه وكانت الشقة مزارا للمترددين على الشيخ الشعراوي أثناء إقامته فيها قبل انتقاله لسكن آخر ووفاته.

وعلى مدار 10 ساعات متواصلة من الإطفاء والتبريد، انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات الإطفاء والتبريد في حريق المشهد الحسين بالجمالية.

 

المحلات تجارية كافة البضائع الراحل محمد متولي الشعراوي حي الجمالية الحماية المدنية

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وائل لطفي

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