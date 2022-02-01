طالب بالابتدائية يمزق زميله بـ 100 غرزة في الإسكندرية

تجري النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في تمزيق جسد تلميذ ابتدائي على يد زميله، ما أدى لتقطيب جروحه بـ 100 غرزة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجني عليه طالب بالصف السادس الابتدائي، يدعى سيف الدين، تعرض للطعن على يد زميله الذي استخدام سلاحًا أبيض "كتر"، محدثًا إصابته بجروح قطعية متفرقة بجسده وخضوعه لـ100غرزة.

وقال والد “سيف” إنه شاهد نجله آخر مرة قبل الحادث، عندما أوصله إلى لجنة امتحانه، بمدرسة ابن طولون التجريبية، وبعدها بساعة اتصل به أحد الأشخاص ليبلغه بإصابة “سيف” ونقله للمستشفى.

استكمل الأب، أنه هرع فورا للمستشفى التي نقل لها ابنه، ليجده غارقًا في بركة من الدماء ومليئًا بالجروح القطعية في أماكن متفرقة بجسده، ودخل الأب في حالة صدمة بسبب الحالة التي وجد ابنه عليها، ثم عرف أن زميله هو من اعتدى عليه مستخدما سلاحًا أبيض كاتر متعمدًا إصابته.

أما عن سبب الإصابة فقال والد الطفل، إن الطالب يدعى “ياسين”، تعدى على ابنه بالسب بألفاظ خارجة تمس أمه وأهله أمام أصدقائه، فرد الطفل المجني عليه: “أهو انت”، فجن جنون الطالب “ياسين”، وجاء نحوه ليضربه هو وأصدقاءه، ليدفعه الطفل المجني عليه كرد فعل تجاه دفعه، فاندفع نحوه الطالب البلطجي ممسكا بيده آلة حادة كتر.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بوصول طالب في الصف السادس الابتدائي، إلى أحد المستشفيات العامة، مصابًا بجروح قطعية بعد التعدي عليه بسلاح أبيض كاتر.

على الفور انتقل ضباط ومسئولو قسم شرطة المنتزه ثان إلى المستشفى، لسؤال الطالب المصاب عن الواقعة، اذ أكد أنه فور دخول اللجنة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقعت بينه وبين زميل آخر مشادة كلامية وأنه أخرج سلاحًا أبيض عبارة عن كاتر تعدى به عليه.