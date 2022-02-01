قتله شريكاه.. التحقيق فى العثور على جثة منقب عن الذهب فى أسوان

تباشر النيابة العامة في أسوان، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع شخصين بتهمة قتل شريكهما خلال مشاجرة نشبت بينهم أثناء التنقيب العشوائي عن خام الذهب، والتحقيق مع المتهمين بقتل المجني عليه.

كان قد ورد لقسم شرطة أول أسوان، بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص، وبالفحص تم تحديد هوية المتوفى، وباستدعاء والده مقيم بدائرة مركز شرطة دراو تعرف على الجثة وقرر أنها لابنه، مضيفا أن ابنه" خرج من المنزل متوجهاً للتنقيب العشوائي عن خام الذهب بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

- نتائج التحريات



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم أثناء قيامهما بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب.

وتطورت المشاجرة لوجود خلافات بينهما للسيطرة على أماكن التنقيب عن خام الذهب بذات المنطقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته "فرد محلى" مُحدثاً إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته، وعقب ذلك استعان بآخر مقيم بدائرة مركز شرطة دراو وقاما بنقل جثة المجنى عليه إلى مكان العثور بسيارة ربع نقل قيادة الأخير.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن السلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.