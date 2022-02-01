الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية ينعى وزير التنمية المحلية السابق

اللواء محمد عبدالسلام
اللواء محمد عبدالسلام المحجوب

أصدر محافظ الإسماعيلية وكافة قيادات المحافظة بيانا، نعى خلاله الفقيد الراحل اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، مشيرا إلى أننا فقدنا اليوم شخصية خلوقة، متفانية فى أداء عملها على أكمل وجه.

وجاء نص البيان كالتالي: ينعى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وجميع العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة، بمزيد من الحزن والأسى، الفقيد الراحل اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل بأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.

والجدير بالذكر أن اللواء محمد عبد السلام المحجوب تقلد العديد من المناصب العليا منها محافظا لمحافظة الإسماعيلية، ثم محافظا لمحافظة الإسكندرية، وكان آخرها وزيرا للتنمية المحلية.

وقد أكد شريف فهمي بشارة على حرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، نظرا لتفانيه فى أداء مهام عمله، وما قدمه للوطن ولمحافظة الإسماعيلية خاصة.

ولد المحجوب إبراهيم سنة 1935 بمحافظة الدقهلية مدينة محلة الدمنة.2- تخرج في الكلية الحربية عام 1955 بالحصول على بكالوريوس العلوم العسكرية، عمل كضابط بالمخابرات، وكان ضابط الحالة الخاص بجمعة الشوان، وجسد دوره الفنان الراحل صلاح قابيل في مسلسل دموع في عيون وقحة تحت اسم "الريس زكريا"، كان نائبًا لمدير المخابرات المصرية أثناء محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا 1996، تولى عدة مناصب منها ملحق عسكريًا خارجيًا، تولى منصب نائب رئيس الأمن القومي إضافة إلى محافظ لمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية، تولى منصب محافظة الإسكندرية، حيث بدأ إعادة البناء والصيانة لعدد كبير من منشآت ومرافق المدينة العامة ومنها كورنيش الإسكندرية، وذلك خلال الفترة التي تولى فيها المحافظة من 1997 إلى 2006.8- أنشأ كوبري ستانلي، نفذ مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، أزال مساكن الصفيح في منطقة الحضرة، أول محافظ فكر في مشروعات لإعادة تدوير المخلفات.

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