«تحديث الري» يزور الأقصر لتشجيع المزارعين على التوجه للأساليب الحديثة

قام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث، والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي ، والدكتور جمعة بكير المستشار الفني لوحدة تطوير الري الحقلي، وأعضاء فريق تحديث الري بوزارة الزراعة، قاموا بزيارة إلى محافظة الأقصر وعقدوا ندوة إرشادية للمزارعين بحضور الدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة بالأقصر، وكذلك المسئولين عن الري في المحافظة ومديرو الإدارات الزراعية والإرشاد والأراضي والمياه ومسئولي الجمعيات الزراعية ومجلس المحاصيل السكرية بالأقصر.

وقام فريق تحديث الري بعرض رؤية الدولة لتطوير الري والإدارة المثلى للمياه وأهمية وفوائد تحديث الري كما ‏تناولت الندوة مشروع تبطين الترع وتأهيل المساقي ونظم الري الحديث، ومصادر تمويلها التي توفرها الدولة من خلال قرض ميسر لمدة عشر سنوات وبدون فائدة وأيضا تقديم الدعم الفني مجانا، والرفع المساحي وإعداد التصميمات الهندسية والإشراف على التنفيذ ومتابعته.

فيما حث فريق تحديث الري المزارعين على الاشتراك في منظومة الري الحديثة والتحول من أساليب الري القديمة إلى الأساليب الحديثة نظرا لفوائدها المتعددة من حيث زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يكون له مردود إيجابي على المزارعين.

تناول ‏الفريق أيضا أهمية الري الحديث في زيادة إنتاجية محصول قصب السكر، وبالتالي زيادة إنتاجية السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية كما تناول الفريق أهمية زراعة القصب بالشتل وفوائده وخطة الدولة لإنشاء محطات لإنتاج شتلات تقاوي القصب.

وقام فريق تحديث الري كذلك بزيارة حقلية لمعاينة المساحات التي تم اختيارها للبدء على الفور في إعداد التصميمات الهندسية وطرحها لتأهيل المساقي والمراوي هذا وسوف يواصل فريق تحديث الري بوزارة الزراعة جولته في محافظات الصعيد.