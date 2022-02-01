مي عز الدين تستعد لتصوير دورها في «جزيرة غمام»

تبدأ الفنانة مي عز الدين، تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “جزيرة غمام” خلال يومين لتلحق بابطال العمل الذين بدأوا التصوير أمس، في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تعاقدت مي عز الدين تعاقدت على المسلسل بشكل رسمي، لتعود بذلك للمشاركة في السباق الرمضاني بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لمسلسل “البرنسيسة بيسة”.

ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى لمى عز الدين بينها وبين النجم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب.

ووضعت شركة سينرجي خطة محكمة للانتهاء من تصوير أكبر قدر من مشاهده خلال الفترة القادمة وقبل حلول شهر رمضان خاصة مع اقتراب الموسم الرمضاني.

ويظهر نجوم مسلسل “جزيرة غمام” بشكل مختلف حيث تدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، فى فترة زمنية معينة مليئة بأحداث فى حقبة العشرينيات، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، و يتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات والإكسسوارات وغيرها.

وانتهى المخرج حسين المنباوي من تحضيرات العمل خلال الأيام الماضية، حيث انتهى من معاينة كافة أماكن التصوير المختلفة بينما يقوم بترشيح باقي الفنانين المشاركين في العمل للشركة المنتجة للانتهاء من تعاقداتهم خلال هذا الأسبوع.