تراجع أرباح شركة سوق دبي المالي لنحو 104 ملايين درهم في 2021

أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الأرباح 103.8 مليون درهم، مقابل 137.9 مليون درهم في عام 2020 (الدولار يعادل 3.67 درهم).

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 294.6 مليون درهم مقابل 337.2 مليون درهم.

وتوزعت الإيرادات بواقع 213 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 81.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد نجحت الشركة في خفض إجمالي نفقاتها بنسبة 4% وبما يوازي 8.5 مليون درهم خلال العام 2021، وصولا إلى 190.8 مليون درهم مقابل 199.3 مليون درهم خلال العام 2020، الأمر الذي يعكس نجاح الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق.

وفيما يخص الربع الأخير من العام 2021، فقد سجل صافي الأرباح قفزة كبيرة نسبتها 269% إلى 65.7 مليون درهم مقابل 17.8 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2020، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 68% إلى 111.5 مليون درهم مقابل 2ر66 مليون درهم.

وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققها السوق خلال العام 2021، قال رئيس مجلس الإدارة هلال المري إن العام 2021 يُعد بمثابة انطلاقة جديدة لسوق دبي المالي، لافتا إلى أن المؤشر العام سجل ارتفاعا نسبته 28.2 % ، وهو أعلى معدل صعود سنوي للمؤشر منذ العام 2013 .