الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أرباح شركة سوق دبي المالي لنحو 104 ملايين درهم في 2021

سوق دبي المالي
سوق دبي المالي

أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الأرباح 103.8 مليون درهم، مقابل 137.9 مليون درهم في عام 2020 (الدولار يعادل 3.67 درهم).

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 294.6 مليون درهم مقابل 337.2 مليون درهم.

وتوزعت الإيرادات بواقع 213 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 81.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد نجحت الشركة في خفض إجمالي نفقاتها بنسبة 4% وبما يوازي 8.5 مليون درهم خلال العام 2021،  وصولا إلى 190.8 مليون درهم مقابل 199.3 مليون درهم خلال العام 2020، الأمر الذي يعكس نجاح الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق.

وفيما يخص الربع الأخير من العام 2021، فقد سجل صافي الأرباح قفزة كبيرة نسبتها 269% إلى 65.7 مليون درهم مقابل 17.8 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2020، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 68% إلى 111.5 مليون درهم مقابل 2ر66 مليون درهم.

وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققها السوق خلال العام 2021، قال رئيس مجلس الإدارة هلال المري إن العام 2021 يُعد بمثابة انطلاقة جديدة لسوق دبي المالي، لافتا إلى أن المؤشر العام سجل ارتفاعا نسبته 28.2 % ، وهو أعلى معدل صعود سنوي للمؤشر منذ العام 2013 .

دبي سوق دبي سوق دبي المالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

متحدث «الصحة»: متحور أوميكرون يمثل 66% من الإصابات الحالية بكورونا

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

حريق بـ«عمارة وفاء عامر» بالدقي

فوز خريجي جامعة القاهرة في المسابقة العربية للأمن السيبراني

تايلاند تسجل 12 وفاة و7422 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون