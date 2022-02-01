الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب «تانية ثانوي»

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي العام، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، منذ قليل، ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء، امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الثلاثاء، ورقيا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوي علي مستوى الجمهورية.

و تجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، خوفاً علي صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

فصل امتحانات اجتماع الوطن عمل تعديل الاجنبية على مستوى الجمهورية تاريخ وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الثانى وزير التربية والتعليم

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