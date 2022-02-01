مسؤول أوكرانى سابق يدعو للصلاة بعد تشغيل كل المفاعلات النووية فى البلاد

قال غينادي موسكال المحافظ السابق لمحافظتي لوجانسك وزاكارباتيه، إن صناعة الطاقة النووية الأوكرانية في حالة يرثى لها، وتشغيل كل المفاعلات في جميع المحطات الكهروذرية محفوف بالعواقب.

وأضاف موسكال: "ياله من يوم سعيد، لقد أقلعت مجددا كل المفاعلات الـ15. نرجو من الرب أن يمر موسم الشتاء بسلام ولا نحصل على تشيرنوبيل جديدة".

وقال إن شركة "إينيرغو اتوم" الأوكرانية في حالة يرثى لها، وهي تشتري معظم وقودها النووي من روسيا.

وقال: "لا تتباهوا أيها السادة المحترمون، ولنتضرع للرب بأن تنجو إينيرغو اتوم. عليكم الذهاب إلى الكنيسة وإشعال الشموع والتضرع لكي يمر هذا الشتاء بخير ولا تجلب لنا وحدات الطاقة تشيرنوبيل جديدة".

في وقت سابق أعلنت شركة "إينيرغو اتوم"، أنها قامت بتشغيل كل مفاعلات الطاقة النووية الموجودة في البلاد- توجد في أوكرانيا 4 محطات كهروذرية بـ15 مفاعلا.

يشار إلى أن كارثة حدثت في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في 26 أبريل 1986، حيث وقع انفجار في المفاعل الرابع بالمحطة.