الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة أكثر من 3.5 مليون طفل بكورونا فى الولايات المتحدة فى يناير

إصابة طفل بكورونا
إصابة طفل بكورونا

تم تسجيل أكثر من 3.5 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 بين الأطفال في الولايات المتحدة في يناير، حيث ارتفعت الحالات "بشكل كبير" خلال موجة تفشي متحور أوميكرون، وفقا لأحدث تقرير للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال.

وقد أظهر التقرير ثبوت إصابة أكثر من 11.4 مليون طفل في البلاد بالمرض منذ تفشيه. وتمت إضافة نحو مليونين من هذه الحالات في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الأكاديمية أنه في الأسبوع المنتهي في 27 يناير، تم تسجيل أكثر من 808000 حالة إصابة إضافية بين الأطفال في البلاد، وأضافت أن حالات الإصابة بين الأطفال ظلت هذا الأسبوع "عالية للغاية"،حيث عادلت ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذي وصلت إليه الحالات خلال موجة تفشي المتحور دلتا في عام 2021.

كان هذا الأسبوع الخامس والعشرين على التوالي الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة بالمرض بين الأطفال في الولايات المتحدة مئة ألف حالة. ومنذ الأسبوع الأول من سبتمبر، تم تسجيل ما يقرب من 6.4 مليون حالة إصابة إضافية بين الأطفال، بحسب الأكاديمية.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الولايات المتحدة المتحدة ولايات لول لأي بكوفيد-19 كوفيد الولايات الولايات المتحد كوفيد-19 لولايات المتحدة

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وائل لطفي

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