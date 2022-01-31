نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة «ذهبية» فى حفل ضخم بالقاهرة الجديدة (صور)

خطفت النجمة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بإطلالة " ذهبية" ساحرة خلال احيائها لاحتفالية ضخمة بفندق بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.



صعدت نيكول على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بصحبة منظم الحفل ال dj العالمي ياسر الحريري وافتتحت وصلتهاالغنائية الاستعراضية بأغنية"حفضل احلم" وسط استقبال حافل لأكثر من ١٥٠٠ مدعو.



وقدمت نيكول عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل" ،"سهر الليالي" و "بنت السلطان" .. بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور .



شارك في إحياء الحفل المطرب رضا البحراوي وقامت بتقدم فقراته الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي.