الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس قطاع التخطيط بـ«الرقابة الإدارية» يتناول تعريفات الفساد بمعرض الكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، دور الهيئة في منع الفساد ومكافحته، مستهلًا مداخلته بالحديث عن تعريفات الفساد وأن البنك الدولي قام بتعريفه في تقرير التنمية بأنه إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.

وخلال المحور الأول من الندوة الذي يحمل عنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره"، وأشار إلى أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003.

وأوضح أن الاتفاقية تحدد الممارسات الفاسدة التي ينبغي أخذها في الاعتبار في كل اختصاص تتناوله الاتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة.

جاء ذلك خلال ندوة هيئة الرقابة الإدارية التي عقدت، مساء اليوم الإثنين، بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه نحو الجمهورية الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

مكافحة الفساد معرض القاهره الدولي للكتاب الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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وائل لطفي

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