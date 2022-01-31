رئيس قطاع التخطيط بـ«الرقابة الإدارية» يتناول تعريفات الفساد بمعرض الكتاب

أكد اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، دور الهيئة في منع الفساد ومكافحته، مستهلًا مداخلته بالحديث عن تعريفات الفساد وأن البنك الدولي قام بتعريفه في تقرير التنمية بأنه إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.

وخلال المحور الأول من الندوة الذي يحمل عنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره"، وأشار إلى أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003.

وأوضح أن الاتفاقية تحدد الممارسات الفاسدة التي ينبغي أخذها في الاعتبار في كل اختصاص تتناوله الاتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة.

جاء ذلك خلال ندوة هيئة الرقابة الإدارية التي عقدت، مساء اليوم الإثنين، بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه نحو الجمهورية الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.