تضع درجات الحرارة الباردة ضغوطًا فسيولوجية على الجسم وكلما كنت أكثر صحة ولياقة، كان من السهل على جسمك التعامل مع هذه الضغوط، وفيما يلي أبرز الأسئلة التي يطرحها المواطنون فيما يخص البرد بالتزامن مع موجات البرد؛ وفقا لموقع «Casper» الطبي.

كيفية استخدم طبقات الملابس للبقاء دافئا أثناء البرد

يجب استخدام مبدأ طبقة الملابس في الطقس البارد، وهذا لا يعني مجرد طبقات كثيرة، ولكن طبقات لأغراض معينة، طبقة أساسية محكمة للتخلص من العرق، خاصة إذا كان هناك أي منها بذل مجهود بدني، وطبقات وسطى لعزل الرياح وطبقة خارجية مقاومة للماء؛ ويمكن توفير العزل بواسطة عدد من الطبقات الرقيقة بدلاً من طبقة سميكة واحدة؛ وهذه طريقة أكثر فاعلية للبقاء دافئًا وبالتالي يبقي الهواء وهو العازل الحقيقي محاصر بين الطبقات وكذلك داخلها.

هل يساعد تناول الأطعمة في البقاء دافئا خلال الشتاء؟

من أفضل الطرق للبقاء دافئًا في المناخ البارد توليد الحرارة من الجسم نفسه لذلك يفضل تناول الأطعمة الدافئة والشوربة وتزويد جسمك بالوقود الملائم للتدفئة.

هل أشعر بالبرد لأن جسمي بارد؟

مدى شعورك بالبرودة ومدى برودة جسمك، ليسا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا كما قد تتخيل ففي حين أن الارتعاش الذي لا يمكن السيطرة عليه يكون تحت تأثير عقلك الباطن ويشير إلى انخفاض في درجة الحرارة الأساسية، فإن مدى شعورك بالبرودة ليس مؤشرًا رائعًا؛ وبعض الناس قادرون على تحمل البرد أكثر من غيرهم إلى حد كبير على أساس إدراك نفس الأحاسيس تمامًا بطريقة مختلفة.

ويمكنك تدريب نفسك على أن تكون أقل تأثراً بالبرد، وأكثر على التأقلم مع البرد والتأقلم هنا.

مع تقدم الناس في السن، يمكن أن يصبحوا أقل إدراكًا لدرجات الحرارة الباردة، وهو سبب آخر يجعل كبار السن أكثر عرضة للانخفاض في درجة حرارة الجسم، فهم لا يلاحظون انخفاض درجة حرارة أجسامهم.

لماذا أريد التبول عندما يكون الجو باردًا؟

عندما تشعر بالبرد يقلل جسمك من الدورة الدموية للأطراف وسطح الجلد، وهي عملية تسمى تضيق الأوعية المحيطية لذلك يتركز حجم أكبر من الدم في قلب الجسم؛ وهذا يزيد من ضغط الدم الشرياني؛ وبالتالي استجابة الجسم لمحاولة تقليل هذا الضغط، تقوم الكلى بتقليل حجم الدورة الدموية عن طريق إزالة الماء إلى المثانة ليتم فقده مثل البول. تُعرف هذه العملية باسم إدرار البول البارد.

وعند العودة إلى بيئة أكثر دفئًا، يتم استعادة الدورة الدموية إلى الأطراف مما يقلل من حجم الدورة الدموية في القلب، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش لذلك تشرب، وتخرج في البرد مرة أخرى.

لماذا أشعر بالبرد طوال الوقت؟

يعد الشعور بالبرد طوال الوقت حتى بعض الحصول على التدفئة الملائمة أو في الطقس غير البارد عرضا لعدد من الأعراض الشائعة لعدد من الحالات الطبية مثل:

فقر الدم: يحدث بسبب نقص الحديد في النظام الغذائي أو عدم القدرة على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء؛ إذا كنت أنثى في سن الإنجاب ونباتي، فمن المرجح أن تصاب به بنسبة أكبر

قصور الغدة الدرقية: يحدث غالبًا بسبب اضطراب المناعة الذاتية وتصاب به النساء أكثر في منتصف العمر.

مرض رينود: حالة تؤدي فيها التشنجات في الشرايين في اليدين والقدمين إلى نقص تدفق الدم إلى أصابع اليدين والقدمين، مما يؤدي إلى شحوب وتنميل.

داء السكري: أحد أعراض اعتلال الكلية السكري وهو تلف الكلى الناتج عن مرض السكري وينتج عنه إحساس بالبرودة طوال الوقت.

فقدان الشهية: غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون باضطراب الأكل بالبرودة طوال الوقت حيث يحاول الجسم جعل أي تغذية تستمر لأطول فترة ممكنة عن طريق توليد حرارة أقل؛ وفي هذه الحالة غالبًا ما ينمو شعر الجسم الناعم كرد فعل للبرودة كعزل إضافي لمواجهة فقدان دهون الجسم العازلة بشكل طبيعي.

بالإضافة للأسباب السابقة يمكن أن يكون الشعور المستمر بالبرد علامة على حالة طبية أكثر خطورة، إذا كنت لا تستطيع أن تشعر بالدفء أبدًا حتى في مكان دافئ أو بعد فترة طويلة من الخروج من البرد، يجب عليك الاتصال بالطبيب.