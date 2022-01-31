الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: نرحب بأي مبادرة لـ«إيقاد» تسهم في التوصل للاستقرار

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه، اليوم الإثنين، وفد الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيقاد)، برئاسة سكرتيرها التنفيذي ورقنة قبيهو، الذي يزور السودان في إطار جهود المنظمة للإطلاع على تطورات الأوضاع بالبلاد.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، بالدور الرائد الذي تضطلع به الإيقاد تجاه الدول الأعضاء لاسيما تجاه السودان، مبدياً ترحيبه بزيارة الوفد للاطلاع على تطورات الأوضاع بالبلاد، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد الفريق أول دقلو ترحيب السودان بأي مبادرة للإيقاد تسهم في التوصل لمعالجات تعزز الاستقرار، مؤكداً التزامهم بمبدأ الحوار كمدخل أساسي للخروج من الازمة الراهنة.

من جانبه؛ وصف السكرتير التنفيذي للإيقاد، لقاء نائب رئيس مجلس السيادة، بالمثمر والبنّاء، مؤكداً أن المنظمة تقف الى جانب الشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب، مشيراً إلى أن المنظمة ستعمل مع الأطراف السودانية لبحث السبل الكفيلة لتجاوز التحديات التي يواجهونها

وأضاف: " إيقاد هي منظمتكم.. إيقاد هي منظمة سودانية.. نحن متحيزون إلى جانبكم ونريد أن نرى الحل الحقيقي الذي سيساعد في نهاية المطاف في تحقيق تطلعات شعب السودان".

وأشار قبيهو، الى أن الوفد سيقدم تقريراً لقادة المنظمة خلال لقائهم في اجتماع الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا الشهر المقبل، مؤكداً أن "إيقاد" ستلعب دوراً بنّاءً للغاية في طريق معالجة جميع التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.

وفي وقت سابق، قدم رئيس  مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تنويراً لوفد منظمة الإيقاد الزائر للبلاد برئاسة السكرتير التنفيذي دكتور ورقني قبيهو حول تطورات الأوضاع السياسية  والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد البرهان لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد الإيقاد حرصه علي مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان. 

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وائل لطفي

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