استخدام أحدث تقنيات «الميتافيرس» للتدريب وتنمية مهارات الطلاب بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، عن استخدام أحدث تقنيات "الميتافيرس" للتدريب وتنمية مهارات الطلاب بالجامعة، وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لدعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع من الجامعات الذكية ودعم مشروع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتنمية مهارات الطلاب ودعم الابتكار ودعم التنمية المستدامة، التي ترنو إليها الدولة الجديدة التي يتبني مشروعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث شهد الاجتماع الشهرى لمجلس جامعة طنطا اليوم إطلاق أول تجربة من نوعها فى الجامعات في مجال تكنولوجيا الميتافيرس عن طريق دمج الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR بإستخدام تقنيات حديثة يستطيع المشاهد التجول والمعايشة داخل البيئة الافتراضية ومشاهدة أجزاءها.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن التجارب التي استحدثتها الجامعة سيكون لها دور كبير في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع ودعم الاتجاه نحو الجامعات الذكية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية الحديثة سيتم استخدامها فى تدريب الطلاب فى القطاع الطبى من خلال إتاحة مشاركتهم لمتابعة العمليات الجراحية، كما سيتم الاستفادة منها فى المعامل وكليات التربية الرياضية والهندسة.

وأضاف أن الجامعة قد استعدت مسبقاً بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لبناء البيئة الإفتراضية بكليات الطب والهندسة ونموذج بيئة إفتراضية لإستخدامها فى الخدمات التعليمية وتدريب الطلاب.

من جانبه أشاد الاعلامى أحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة بإنجازات جامعة طنطا وصعودها كجامعة مصرية وحركتها على كافة الأصعدة وليس فى مجال واحد محققة خطوات للأمام، مؤكدًا أن كل اجتماع لمجلس الجامعة يشهد خطوة جديدة للأمام أو خبر جيد أو طاقة إيجابية، موجهًا الشكر والتقدير إلى رئيس جامعة طنطا على مسيرة الإنجازات التى تحققت في فترة وجيزة.

من جانبه، استعرض محمد شفيق مدير وحدة التوثيق الإعلامي بالجامعة تجربة استخدام الميتافيرس خلال اجتماع مجلس الجامعة.

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