العثور على جثتين متفحمتين أثناء رفع مخلفات حريق الحسين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثتين متفحمتين أثناء رفع مخلفات حريق الحسين، الذي نشب أمس داخل عقار الأوقاف أمام مسجد الحسين.

واستعجلت النيابة العامة بجنوب القاهرة، تقرير معمل الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة حريق الحسين الذي وقع داخل مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة الحسين، لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت التحريات الأمنية حول الواقعة، كما استدعت النيابة شهود عيان لسؤالهم حول واقعة الحريق لاستكمال التحقيقات.

وكشفت معاينة حريق الحسين الأولية بمنطقة الحسين، أن الحريق نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسينى نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين، وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعى.

وأضافت المعاينة، أن الحريق ناتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني، وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الاول والثانى والى العقار رقم 4 و5 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجار عمليات التبريد.