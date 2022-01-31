«السياحة» تلزم الأتوبيسات والمينى باص والميكروباص بتركيب أجهزة «GPS»

أعلنت غرفة شركات السياحة أنها تلقت خطاباً من وزارة السياحة بضرورة التزام كافة الشركات السياحية والعاملة بمجال النقل السياحي والليموزين بالالتزام بتركيب جهاز تتبع (جى بي إس) بالأتوبيسات – ميني باص – ميكروباص - الليموزين، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 304 لسنة 2021 على أن تلتزم كافة الشركات السياحية بتوفيق أوضاع جميع مركباتها.

وطالبت الغرفة من الشركات بضرورة الالتزام للحفاظ على رعاية مصالح القطاع السياحي وضمان سلامة وأمن السائحين أثناء استقلالهم للمركبات السياحية.

وأوضحت أنه يجب الانتهاء من تركيب أجهزة تتبع (جي بي إس) للمركبات بالنسبة للأتوبيسات – ميني باص – ميكروباص في أجل غايته الأول من شهر مارس لعام 2022.

كما يتم الانتهاء من تركيب أجهزة تتبع (جي بي إس) للمركبات بالنسبة لليموزين في أجل غايته الأول من شهر يونيو لعام 2022، وفي حال عدم الالتزام بتركيب تلك الأجهزة قبل انتهاء المدد الموضحة من قبل الوزارة.

وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص المركبة السياحية المخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2021 ولا يُعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء، لافتة إلى أنه لن يسمح بالموافقة على قرارات إنشاء أو توسع بشأن المركبات الجديدة (أتوبيس – ميني باص – ميكروباص – الليموزين) إلا بعد الانتهاء من تركيب جهاز محدد سرعة، وجهاز (جى بى إس G.P.S).

وطالبت من الشركات بضرورة الالتزام بالضوابط التي حددتها القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2021 بسرعة الانتهاء من تركيب اجهزة تتبع (جى بى اس) لكافة المركبات السياحية.